Украинская гроссмейстер Анна Музычук взорвала Facebook своим постом о том, что не поедет на чемпионат мира по быстрым шахматам в Саудовскую Аравию.

Ее пост cтал самым популярным в украинском Facebook за всю его историю. У поста уже 142 тысячи лайков и более 66 тысяч перепостов.

"Страна" вспомнила, что известно об украинской шахматистке и почему она проявила такую принципиальность.

Самый популярный пост

В ноябре шахматистка уже заявляла о том, что не хочет ехать на чемпионат мира. Причиной стали особые требования к внешнему виду женщин в Саудовской Аравии.

Фото: facebook.com

"Сначала Иран, затем Саудовская Аравия. Интересно, где будут организованы следующие чемпионаты мира среди женщин. Несмотря на рекордный призовой фонд, я не собираюсь играть в Эр-Рияде. Да, я потеряю два чемпионских титула. Но рисковать своей жизнью и все время носить абайю? Всему есть свои границы, и платков в Иране было более чем достаточно", - заявила тогда Музычук.

Но гипер-популярность завоевала запись о том же, сделанная 23 декабря. В ней Музычук говорит, что скоро лишится чемпионских титулов, но не изменила своей позиции.

"Через несколько дней я потеряю два титула чемпиона мира - один за другим. Только потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Чтобы не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, не ходить на улицу только в сопровождении, и вообще не чувствовать себя вторичным существом. Ровно год назад я выиграла эти два титула и была самым счастливым человеком в шахматном мире, но сейчас я чувствую себя очень плохо. Я готова постоять за свои принципы и пропустить мероприятие, где через пять дней я должна была заработать больше, чем на десяти чемпионатах вместе взятых. Все это раздражает, но больше всего расстраивает то, что все это почти никого не волнует. Это очень горькое чувство, но оно не изменит моего мнения и мои принципов. То же относится и к моей сестре Марии, и я очень рада, что мы разделяем эту точку зрения. И да, для тех немногих, кому не все равно - мы вернемся!", - написала Музычук на английском языке.

Принципиальность у Музычук в крови. Ранее младшая сестра Анны Мария - тоже известная шахматистка - отказалась от участия в чемпионате мира в Тегеране. Сама Анна при этом поехала в Иран.

Позже Анна объяснила, почему именно эта поездка стала причиной отказа ехать в Саудовскую Аравию в интервью Радио "Свобода".

"Я понимаю, что у всех, и у них, есть свои традиции и обычаи и что каждый человек должен уважать и чужие традиции. Но я считаю, что и другие не должны навязывать эти традиции, допустим, по поводу одежды, как вести себя и одеваться другим людям. Я считаю, что это неправильно. До этого ни один чемпионат мира ни по какому виду спорта не был организован в Саудовской Аравии и ни одного международного спортивного и культурного мероприятия там не проходило – наверное, на это есть причины?

В шахматном мире соревнования проводятся в самых разных странах, и я, как одна из сильнейших шахматисток мира, разумеется, посетила многие из них. И нигде не было такого, чтобы где-то ущемлялись права женщин! За одним исключением: в этом году был чемпионат мира по классическим шахматам в Иране, и я туда все-таки поехала. Там тоже были нарушения наших прав, мы должны были постоянно ходить в хиджабе, и это было очень неудобно.

И, может быть, это сыграло свою роль сейчас, когда я принимала решение не ехать, что у меня уже был схожий опыт. Ведь в Саудовской Аравии дела с женским равноправием обстоят намного хуже, чем даже в Иране, там еще более строгие законы.

Хотя сейчас, да, я наблюдаю некоторые изменения, в Саудовской Аравии даже женщинам вроде бы разрешили водить автомобили. Вероятно, ситуация улучшается, но на данный момент женщины и близко там не имеют таких прав, как мужчины".

Не Музычук единой

Отметим, что украинка - не единственная, кто бойкотировала чемпионата в Саудовской Аравии. Ее поддержала и бывшая четырехкратная чемпионка мира Хоу Ифань из Китая.

В чемпионате также не участвуют спортсмены из Израиля - саудиты отказались выдать им въездные визы. Таким образом состав участников сильно поредел - хотя власти Саудовской Аравии изрядно потратились на проведение состязания.

Как пишет The Guardian, предполагается, что саудовцы заплатили 1,5 млн долларов за проведение чемпионата мира по шахматам в их стране. Это в четыре раза больше, чем обычно, а призовые выплаты намного выше, чем обычно получают игроки.

Но украинка, похоже, поставила под вопрос престиж этого чемпионата. Эр-Рияд в ответ на ее решение сделал ряд послаблений в дресс-коде для участниц, но Музычук это не устроило.

Фото: facebook.com

Родилась под Львовом, играла за Словению

Шахматистка родилась 28 февраля 1990 года в городе Стрый Львовской области. Играть в шахматы Анна научтлась в возрасте 3 лет, а первый свой турнир выиграла в 5 лет. После окончания школы девушка поступила во Львовский государственный университет физкультуры.

Фото: facebook.com

С 2004-го по 2013 год она выступала за Словению. На чемпионате мира среди девушек до 20 лет в 2010 году Анна стала чемпионкой мира, победив в соревновании, где собралось 80 сильнейших молодых спортсменок планеты. Она одержала 10 побед и набрала 11 очков в 13 партиях.

Также она чемпионка мира по блицу среди женщин 2014 и 2016 года. В 2016 году стала чемпионкой мира по быстрым шахматам.

В составе сборной Словении Музычук участвовала в четырех Олимпиадах. В составе женской сборной Украины завоевала 3-е место на шахматной Олимпиаде 2014 года.

В 2017 году Анна была награждена орденом княгини Ольги III степени.

У 27-летней Анны есть сестра - Мария Музычук, младше на два года. Она является 15-й чемпионкой мира по шахматам среди женщин. Сестрам дважды приходилось играть между собой на международных соревнованиях, и обе партии закончились вничью.

Фото: forbes.net.ua

В России примером Музычук стыдят своих олимпийцев

Издание русских националистов "Спутник и Погром" сравнило поступок Музычук, которая ради принципов пожертвовала чемпионскими титулами и деньгами, с россиянами на зимней Олимпиаде.

Как известно, всю российскую сборную не допустили к зимним олимпийским играм в Южной Корее. Но россияне согласились выступать под нейтральными флагами.

"Музычук могла гарантированно рассчитывать на десятки тысяч долларов призовых. Но решила, что принципы важнее — притом что ее никто не принуждал и не требовал, чисто самостоятельное решение. В связи с чем вопрос к уважаемым россиянским олимпийцам — как вам там форма "нейтральных атлетов", нигде не жмет?", - написал "Спутник и Погром" в Facebook.