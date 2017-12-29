Юрий Вирт ушел в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Верес". Об этом сообщает официальный сайт ровенского клуба.

Об отставке Вирта рассказал на встрече с болельщиками и прессой президент "Вереса" Алексей Хахлев.

По его словам, соглашение с Виртом разорвали в обед 29 декабря - по обоюдному согласию сторон.

Хахлев отметил, что Вирта освободили, поскольку "команде нужно расти, у нее впереди важные вызовы", а в первой части сезона было "слишком много ничьих", а также "возникли проблемы у целого ряда новичков".

Что касается нового тренера, то президент "Вереса" отметил лишь, что "есть кандидатуры, но нет решения". Нового наставника команды могут анонсировать уже в субботу, 30 декабря.

Напомним, 43-летний Юрий Вирт возглавил "Верес" летом 2017. Под его руководством команда удачно выступала в УПЛ, где после 19 туров занимает пятое место.

Для Вирта работа в "Вересе" оказалась первым самостоятельным тренерским опытом в карьере. До этого он работал только помощником в штабах "Стали" и донецкого "Металлурга".

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