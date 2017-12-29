Пограничники задержали в Одессе 9 нелегальных мигрантов, которые оказались гражданами Бангладеш.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС) Украины.

"Все выявленные иностранцы находились в Украине с нарушением действующего миграционного законодательства. Иностранцы задержаны для принятия судебного решения", - говорится опубликованно в сообщении.

Кроме того, во Львове пограничники задержали двух марокканцев, которые планировали попасть в страны ЕС.

"Вчера сотрудники Госпогранслужбы задержали организатора переправки нелегальных мигрантов - гражданина Судана, который организовал перемещение своей соотечественницы через границу.

Однако, как выяснили оперативники, мужчина не ограничился подготовкой к незаконному пересечению государственной границы лишь одним лицом. В ходе проведения следственных действий… в частном жилище в городе Львове выявлены еще двое потенциальных нелегальных мигранта - граждане Марокко, которые были без документов", - рассказали в ГПС.

Иностранцы были доставлены в Главное управления Государственной миграционной службы во Львовской области, где они были привлечены к административной ответственности.

Также принято решение о принудительном возвращении мигрантов в течение 15 дней и запрете въезда в Украину на следующие 3 года.

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Польше обнаружили 200 гастарбайтеров из Украины, которые незаконно работали на производстве.

Напомним, что ученые прогнозируют новый виток роста миграции в Европу из-за ухудшения климата.