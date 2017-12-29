Президент Петр Порошенко своими указами реорганизовал судебную систему. Об этом передают "Украинские Новости".

Так, он создал Третий окружной суд Киева вместо Печерского и Голосеевского районных судов столицы. Об этом говорится в указе №449 от 29 декабря

Отмечается, что этим указом Порошенко ликвидировал 117 районных судов и создал вместо них 50.

В частности, ликвидированы все 10 райсудов Киева: Печерский, Соломенский, Голосеевский, Подольский, Святошинский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский, Деснянский и Шевченковский.

Вместо них создали Первый окружной суд (Деснянский и Днепровский районы), Второй окружной (Дарницкий район), Третий окружной (Печерский и Голосеевский районы), Четвертый (Святошинский и Соломенский районы), Пятый (Шевченковский район) и Шестой окружной суд (Подольский и Оболонский районы).

Кроме того, вышеуказанным указом Порошенко ликвидировал 25 горрайонных и создал 25 окружных судов областных центров. Кроме того, указом создано еще 205 окружных судов благодаря реорганизации районных.

Также Порошенко создал Северный апелляционный хозяйственный суд вместо Киевского, Черниговского, Сумского и Черкасского. Об этом говорится в указе №454 от 29 декабря,.

Этим указом Порошенко ликвидировал 8 апелляционных хозсудов (Киевский, Днепропетровский, Харьковский, Донецкий, Львовский, Одесский, Ривненский и Севастопольский).

Вместо них созданы Восточный (Донецкая, Луганская, Харьковская и Полтавская область), Центральный (Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская область), Южный (Крым и Севастополь), Юго-Западный (Николаевская, Одесская и Херсонская область), Западный (Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая область), Северо-Западный (Винницкая, Волынская, Житомирская, Ривненская и Хмельницкая область) и Северный (Киевская, Сумская, Черкасская, Черниговская область и город Киев) апелляционный хозсуд.

Кроме того, указом №452 ликвидированы 27 Апелляционных судов и вместо них созданы 26 путем объединения Апелляционного суда Киева и Киевской области.

Указом №453 реорганизованы 27 местных хозсудов в 27 окружных хозсудов.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко ликвидировал местные суды.

Также Великая декабрьская судебная революция. Для чего Порошенко спешит ликвидировать все местные суды.