В субботу, 30 декабря в высокогорной части украинских Карпат возможен сход снежных лавин.

Об этом передает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"30 декабря в связи с вьюгой в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", в Карпатах потерял ориентиры и заблудился турист из Львова. Он потерялся вечером 17 декабря.

Ранее мы писали о том, что на Закарпатье из-за мощного наводнения эвакуировали сотни людей. Произошло подтопление 1987 гектаров сельхозугодий, 49 подвальных помещений, перелив через автодорожное полотно семи участков протяженностью 1470 метров, разрушено два автомобильных и один пешеходный моста местного значения.

Напомним, что за день до Нового года в Украине прогнозируют дожди, которые могут смениться снегом.