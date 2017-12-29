В Киеве появился новый вид вымогательства денег у владельцев автомобилей, запаркованных во дворах.

Об этом говорится в информации, опубликованной в сообществе Голосеевского района.

Мошенники угрожают владельцам автомобилей порчей имущества, вымогая деньги.

Вот такого содержание записки находят киевляне под дворниками своих машин:

"Доброго времени суток! В полицию обращаться бессмысленно. Если Вы не хотите, чтоб на вашем авто вдоль кузова появилась глубокая зарапина от острого гвоздя, то в течении суток внесите сумму 500 гривен на номер мобильного счета +380682314829, с комментарием "Ваш гос номер". Если этого не произойдет в ближайшее время Вас ожидает дорогостоящий ремонт 4х или более элементов кузова (от 15000 гривен), после совершения платежа Вы о нас забудете. Гарантия* зарабатываем плохо, но честно"), - говорится в посте Марины Милиной.

Фото: facebook.com

Журналист Алексей Бондарев просит при получении такого вида угроз не давать возможности мошенникам заработать: "Требуют 500 грн, а то, мол, машину поцарапают. Причем (тонкий штрих!), как минимум, на 4 элементах кузова. Чтобы больше платить за покраску.

Что делать, если вам тоже пришло такое письмо счастья:

- напишите заявление в полицию,

- переставьте машину, если есть возможность, то на платную стоянку,

- посокрушайтесь, что не оформили полное каско.

Но ни в коем случае не платите

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве мошенники пытались продать "трешку" на Саксаганского, похитив хозяина.

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