Пожар, вспыхнувший в одном из жилых домов в нью-йоркском Бронксе, стал самым масштабным в Нью-Йорке за минувшие четверть века. Его жертвами стали, по меньшей мере, 12 человек.

"Согласно имеющейся сейчас информации, я с глубоким сожалением вынужден сообщить, что 12 жителей Нью-Йорка, среди которых годовалый ребенок, погибли. Четыре человека очень серьезно пострадали и борются за свою жизнь", - сообщил в твиттере мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

По его словам, такого страшного пожара в Нью-Йорке не было по крайней мере за "последнюю четверть века".

ЧП спровоцировал трехлетний мальчик, которого оставили без присмотра у кухонной плиты. Об этом рассказал комиссар Даниэль Нигро.

Пожар начался на кухне в квартире на первом этаже. Когда произошло возгорание, то мать ребенка схватила двух своих детей и убежала, оставив дверь квартиры открытой. Огонь мгновенно распространился по всему зданию.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на Проспект-авеню начали поступать около 19:00 по местному времени.

Пожарные приехали на пожар пятой категории через три минуты. Огонь гасили 160 человек.

Эвакуированных жителей временно разместили в районной школе. Помогает с приютом Красный Крест. Согласно заявлению полиции, среди погибших - четверо детей в возрасте от одного до семи лет.

Как сообщает New York Times, дом, в котором произошел пожар, построили в 1916 году. В нем более 20 квартир.

Фото: twitter.com/NYCMayor

Как сообщала "Страна", в историческом центре Киева сгорел салон красоты. Во время ликвидации пожара, спасатели отвели на безопасное расстояние с верхних этажей дома 15 человек. Огонь распространился из пожарного помещения.

Напомним, что вечером 29 декабря в Киеве загорелись МАФЫ возле автостанции Выдубичи.