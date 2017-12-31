Зрители назвали самые ожидаемые фильмы 2018 года. Об этом сообщает ресурс Deadline.

Самым ожидаемым фильмом оказалась фантастическая кинолента "Мстители: Война бесконечности", второе место у "Черной пантеры".

Обе картины представляют киновселенную комиксов Marvel.

В десятку также попали "Мир Юрского периода 2", "Дэдпул 2", "Соло: Звездные войны. Истории", "Суперсемейка 2", "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда".

￼Кроме того, в топ-10 ожидаемых фильмов представлены "Излом времени", "Тёмный Феникс" и "8 подруг Оушена".

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