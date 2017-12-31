В Государственной пограничной службе (ГПС) Украины рассчитывают на формирование отрядов "Дозор-М", которые будут развернуты на Азовском и Черном морях.

Об этом рассказал глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал в итоговом интервью для газеты "Пограничник Украины".

"Я надеюсь, что у нас появятся еще и "Дозор-М", формирование которых мы обсуждаем с нашими американскими партнерами. Будем их разворачивать по Азовскому и Черному морям. Точки дислокации будут определены. Это еще около семи подразделений", - сообщил Цигикал.

По его словам, две единицы сейчас действуют в Одессе и Мариуполе.

"Они, можно так сказать, обеспечены по последнему слову техники. Буквально на днях от наших американских партнеров туда поступило специальное водолазное оборудование", - добавил он.

Цигикал рассказал, что в настоящее время реформируются другие подразделения "Дозора", в планах – "их серьезное расширение, дислокация непосредственно в регионах с подчинением центральному аппарату в Киеве".

Еще одной задачей для будущих подразделений станет подготовка к противодействию возможному вторжению, подчеркнул глава погранведомства. "Тогда им придется проводить специальные, в том числе диверсионные операции. Наши международные партнеры уже проводят обучение специалистов по этому направлению в Оршанце", - отметил Цигикал.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли развитие пограничной авиации, глава погранслужбы сказал: "Одна из проблем этой отрасли - то, что часть техники практически исчерпала предусмотренный для нее эксплуатационный ресурс. Сейчас в Министерстве внутренних дел изучается программа закупки патрульных вертолетов иностранного производства для нужд Национальной полиции, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Возможно, следующий год станет в этом плане решающим. По самолетам ситуация несколько сложнее, но со временем будет решена и она".

Цигикал также указал, что переоснащение Госпогранслужбы происходит не только за счет средств госбюджета Украины, но и во многом при содействии правительства США, Международной организации по миграции и других зарубежных партнеров.

"Всего с начала года объем таких поступлений превысил 700 млн грн. Это касается обеспечения транспортом и разной интеллектуальной техникой для подразделений на границе", - подчеркнул он.

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