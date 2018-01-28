Японский психолог выяснил, что очень умные британцы пьют чаще, чем очень тупые
Психологи считают, чем у человека более развит интеллект, тем он чаще выпивает.
Соответственную статью опубликовал на сайте Psychology Today профессор психологии Лондонской школы экономики Сатоши Каназава.
Все дело в эволюции. Алкоголь в том виде, как мы его пьем сейчас, появился в истории человека очень недавно с эволюционной точки зрения - всего каких-то 10 тысяч лет назад.
Эмпирические данные подтверждают это. Вот, например, таблица, в которой сопоставляются данные тестов IQ среди очень тупых, тупых, нормальных, умных и очень умных британских школьников и данные о том, как часто они употребляли алкоголь после достижения совершеннолетия.
Фото: psychologytoday.com
По горизонтали - категории школьников по количеству баллов (левая колонка - IQ < 75, правая - IQ > 125). По вертикали - отклонение от средней частоты употребления алкоголя.
Ученые не первый раз замечают, что люди с более высоким интеллектом склонны чаще пить. Но ранее это объясняли факторами стресса, сложностью социальной жизни, более высокими доходами.
Данные, которые отражены на графике, пишет Каназава, приведены уже с поправкой на социальное положение испытуемых.
Как сообщала "Страна", ученый предсказал небывалый успех синтетическому алкоголю без похмелья.
Мы писали, что пьющие полевки бросают трезвых мышей, чтобы уйти к алкоголикам.
Ранее стало известно, что лидерами по употреблению алкоголя являются жители трех европейских стран.