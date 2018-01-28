Психологи считают, чем у человека более развит интеллект, тем он чаще выпивает.

Соответственную статью опубликовал на сайте Psychology Today профессор психологии Лондонской школы экономики Сатоши Каназава.

Все дело в эволюции. Алкоголь в том виде, как мы его пьем сейчас, появился в истории человека очень недавно с эволюционной точки зрения - всего каких-то 10 тысяч лет назад.

Эмпирические данные подтверждают это. Вот, например, таблица, в которой сопоставляются данные тестов IQ среди очень тупых, тупых, нормальных, умных и очень умных британских школьников и данные о том, как часто они употребляли алкоголь после достижения совершеннолетия.

Фото: psychologytoday.com

По горизонтали - категории школьников по количеству баллов (левая колонка - IQ < 75, правая - IQ > 125). По вертикали - отклонение от средней частоты употребления алкоголя.

Ученые не первый раз замечают, что люди с более высоким интеллектом склонны чаще пить. Но ранее это объясняли факторами стресса, сложностью социальной жизни, более высокими доходами.

Данные, которые отражены на графике, пишет Каназава, приведены уже с поправкой на социальное положение испытуемых.

Как сообщала "Страна", ученый предсказал небывалый успех синтетическому алкоголю без похмелья.

Мы писали, что пьющие полевки бросают трезвых мышей, чтобы уйти к алкоголикам.

Ранее стало известно, что лидерами по употреблению алкоголя являются жители трех европейских стран.