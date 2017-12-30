Факт ареста офиса газеты "Вести" в киевском торгово-офисном центре "Гулливер" подтвердили в Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными в результате коррупционных и других преступлений.

Об этом сообщается в ответе агентства на запрос РБК-Украина.

14 июля 2017 года Печерским районным судом Киева был наложен арест на 31,32 и 33 этажи указанного здания. Далее, решением этого же суда от 28 сентября 2017 года, арестованные помещения были переданы в управление агентства. Запись о чем была внесена в Государственный реестр имущественных прав 6 октября.

Как поясняют в пресс-службе ведомства, 15 декабря 2017 года сотрудники агентства прибыли в торговый центр с целью осмотра, оценки состояния указанных помещений, а также установления перечня компаний, арендующих там офисы.

В агентстве также сообщили, что в процессе осмотра сотрудники компании, занимающей 32 этаж офисного центра пытались препятствовать действиям сотрудников агентства.

Как сообщала "Страна", Нацсовет изменит нормы замера языковых квот на украинском телевидении. Для детских и спутниковых каналов будут введены другие нормы украинского языка.

Напомним, что против "Страны" готовятся провокации. Редакция подала в полицию заявление о совершении преступления.