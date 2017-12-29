Экспертиза подтвердила подлинность голосов на зафиксированных разговорах между экс-губернатором Одесской области Саакашвили и бизнесменом Сергеем Курченко. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган.

"Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ проведено фоноскопическую экспертизу, подтверждающую подлинность голосов на зафиксированных разговорах между М.Саакашвили и С.Курченко. Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированные в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия", - написала Сарган.

По ее словам, "в настоящее время около 15 человек, которые способствуют украинским правоохранительным органам в документировании уголовных преступлений Саакашвили, С.Курченка, О.Динника, С.Дангадзе, допрошены как свидетели и находятся под защитой государства".

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Отметим, что Саакашвили и не отрицал, что голос на пленках принадлежит ему. Он говорил, что его просто смонтировали с голосом Курченко, взяв его из разных разговоров.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Луценко также говорил, что экспертиза пленок Саакашвили-Курченко будет готова после Нового года.

Михаил Саакашвили, в свою очередь, заявил, что не знает, кто такой Курченко и никогда с ним не разговаривал.