В Китае открыли первый покрытый фотоэлектрическими панелями участок трассы протяженностью 1,12 км. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая передает ТАСС.

Современную дорогу открыли для автомобилей в китайском городе Цзинань (административный центр провинции Шаньдун, Восточный Китай).

Во время церемонии открытия для демонстрации надежности покрытия по дороге одними из первых проехали грузовики и автобусы - они разорвали символичную красную ленту. Фотоэлектрические панели покрывают полосу для экстренной остановки, а также один ряд обводного шоссе города.

По уточненным данным, площадь фотоэлектрического покрытия достигает 5875 кв. м. Согласно расчетам организаторов проекта, пиковая мощность этого отрезка трассы составит 817,2 кВт, что позволит ему ежегодно вырабатывать около 1 млн киловатт-часов электроэнергии. Как утверждают разработчики, передача этой энергии в сеть позволит зарабатывать по меньшей мере 100 юаней (около $15) с каждого квадратного метра покрытия.

Ранее главный инженер проекта, профессор университета Тунцзи (Шанхай) Чжан Хунчао заявил, что разработчики уже достигли договоренности с американской корпорацией Qualcomm о предоставлении технологии по беспроводной зарядке движущихся по трассе электрокаров в течение 2-3 лет. По данным организаторов проекта, с экономической точки зрения солнечные панели не уступают привычным бетону и асфальту. Они могут выдержать движение всех видов транспорта, а срок их службы составляет 20 лет.

В сентябре та же компания построила тестовый участок такой дороги протяженностью 160 м и площадью 600 квадратных метров в центре города Цзинань. Выработанная фотоэлектрическими панелями энергия подавалась на расположенные поблизости зарядные станции для электромобилей.

В 2006 году США приступили к изучению технологии строительства автотрасс со встроенными фотоэлектрическими элементами. В 2014 году первая подобная дорога была сконструирована в Нидерландах: ее длина и ширина составили 70 и 2 м, но она была доступна только для пешеходов и велосипедистов.

Напомним, первая автотрасса с фотоэлектрическими панелями была построена во Франции - ее длина составила 1 км.

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