Одесский футбольный клуб "Черноморец" в зимнее межсезонье покидает полкоманды. Как сообщает одесское издание Думская, кроме уже ушедших, состав "моряков" покинут: Сергей Люлька, Максим Третьяков и Николай Мусолитин.

Отмечается, что все трое игроков имеют предложения от других команд, а потому об их расставании с коллективом должны сообщить уже до Нового года.

Всего команду на данный момент покинули восемь игроков.

По имеющейся у "Думской" информации, весной грядущего года в футболке "Черноморца" мы уже точно не увидим вратаря Александра Гутора, а также полевых игроков – Александра Каплиенко, Алассана, Бамбу, Сергея Политыло, Дениса Васина и Кирилла Ковальца. Напомним, что из-за травмы завершил карьеру Владимир Барилко.

Напомним, что в сентябре ФК "Черноморец" покинули сразу шесть игроков из-за прихода нового тренера.

Отметим, что одесский клуб осенью сумел отобрать очки у лидеров УПЛ - донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". Так, в конце сентября аутсайдер УПЛ "Черноморец" сенсационно сыграл с "Шахтером" в Одессе, а уже 15 октября "моряки" сенсационно обыграли "Динамо".