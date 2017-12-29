Заработная плата главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальи Корчак в декабре составила 107 684,87 гривен. Об этом сообщили в НАПК в ответ на запрос "Украинских новостей".

Оклад Корчак составил 40 560 гривен, надбавка за выслугу лет - 20,3 тыс. гривен и надбавка за интенсивность труда - 40,6 тыс. гривен.

Кроме того, Корчак начислено 6,1 тыс. гривен за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне.

Члены НАПК Александр Скопич и Александр Серегин заработали за декабрь 77,6 тыс. гривен и 64,2 тыс. гривен соответственно.

В частности, Серегин получил 1,6 тыс. гривен за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне.

Зарплата Корчак в марте составила 87 572,72 гривны, в апреле - 101 400 гривен, в мае - 104 884 гривны, в июне - 100 838,82 гривны, в июле - 113 318,85 гривны, в августе - 108 373,85 гривны, в сентябре - 211 946,38 гривны, а в октябре и ноябре - 107 615,35 гривны.

Ранее мы публиковали видео, как свекровь Корчак "взяла в заложники" детектива НАБУ.

В итоге в конфликте НАБУ и НАПК Сытник протянул "руку дружбы" Наталье Корчак.