Между нардепами Михаилом Добкиным и Антоном Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" произошел словесный конфликт, в ходе которого Добкин потролил коллегу его недавним видео, когда Геращенко вылизывал тарелку.

Добкин посоветовал собеседнику не настраивать против себя адвокатов, так как они ему "очень скоро пригодятся". В ответ Геращенко заявил, чтобы Добкину дали воды.

"Я пропущу эти веселые реплики большого ценителя японской кухни, вы только тарелки на студии все поубирайте, а то стащит за собой", - сказал Добкин, делая отсылку на смешное видео.

Он также попросил Геращенко повлиять на генпрокурора Юрия Луценко, чтобы тот быстрее передал дело Добкина в суд.

Геращенко назвал просьбу абсурдной, так как не является сотрудником ГПУ.

"А вы что, являетесь сотрудником МВД? Но при этом вы комментируете любое резонансное событие от имени МВД в нашей стране вместе со своим другом-близнецом Шкиряком и даете указания сотрудникам полиции. Вы, кстати, за это будете отвечать. Я лично прослежу через год, чтобы вас за это посадили далеко", – заявил Добкин.

В ответ Геращенко выразил сожаление, что не он является генеральным прокурором с 2014 года, "чтобы закрыть вас (Добкина, - Прим.ред.) в тюрьму надолго".

"Уважаемый Антон, следите, чтобы вас не домогались. Потому что вы не такой крепкий человек, как многие из тех, кого пытаетесь давно упрятать в тюрьму. Берегите себя и свои части тела, будьте здоровы", - закончил разговор Добкин.

Напомним, что Шкиряк тоже лижет. Советник Авакова поддержал своего друга Геращенко откровенным признанием.

Ранее суд продлил запрет Добкину выезжать за границу до Рождества.