На странице мэра Киева Виталия Кличко в Facebook появился новогодний ролик, в котором он с братом Владимиром поздравляют украинцев с Новым годом и Рождеством.

"Друзья! Пусть следующий год будет лучше, удачнее и исполнятся самые заветные мечты. Я желаю всем мира, любви родных и близких и чудес вокруг - маленьких и больших. Творите добро и оно пойдет за вами!" - говорится в поздравлении мэра.

В ролике к нему в костюме Деда мороза приходит его брат, который приносит подарки, которые они получали в детстве - солдатики, кубик Рубика.

Напомним, что ранее "Страна" сравнила символ наступающего праздника и года Собаки в крупных городах и предложила читателям выбрать самую красивую новогоднюю ель этого года.

Как сообщала "Страна", за несколько дней до Нового Года в винницких лесах из-за теплой зимней погоды расцвели подснежники. Местные жители принялись массово срывать их и даже продавать, несмотря на то, что эти цветы занесены в Красную книгу.