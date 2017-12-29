Очереди и нервы. Проблемы с наличкой в банкоматах Киева продолжаются
В Киеве продолжается коллапс с наличными гривнами в банкоматах города.
В частности, проблемы наблюдаются у Приватбанка и нескольких государственных банков. Наличных денег не было даже в некоторых кассах, а в тех, где есть - стоят большие очереди.
"Да что это такое, я полдня не могу снять несчастные 200 гривен!" - жалуется пенсионерка Галина К., в огромной очереди в кассу в отделении Привата.
В то же время руководство банка никак не комментирует сложившуюся ситуацию, менеджеры отделений лишь обещает вовремя наполнять банкоматы наличными гривнами, что им едва ли удается.
В банкоматах, как и вчера, по-прежнему наблюдаются очереди до десяти человек.
Фото: Страна.ua
В некоторых банкоматах Приватбанка в связи с отсутствием гривны исчезла функция снятия наличных.
Банкомат на улице Ольжича, фото - Страна.ua
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