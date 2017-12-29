Власти хотят активно развивать сферу производства электромобилей в Украине. Ранее Рада освободила от налогов и акциза отечественные электромобили.

А теперь министр инфраструктуры Владимир Омелян говорит, что они вообще хотят привлечь в Украину производителей литиевых батарей, запчастей к электромобилям и электромобили в целом. Об этом он сказал в интервью "Инсайдеру".

Омелян отводит на развитие этой сферы целых 15 лет.

"Я хочу привести мировых гигантов в сферу производства литиевых батарей, пока эта технология еще пригодна и она используется. У нас на самом деле где-то 10-15 лет времени, чтобы использовать тот литий, который у нас есть, потом перейдут на графен или что-то другое – и на этом месторождении будут выпасать коров, как это сегодня происходит", – говорит Омелян.

Министр рассказывает, что украинцы уже начинают покупать электрокары вместо обычных.

"Электрокар гораздо дешевле в производстве, намного проще, и в принципе он удовлетворяет новый тип потребителя, которому надо иметь удобную, современную и дешевую вещь. Этот масс-маркет сейчас в тренде. Украинцы сами по себе современная нация, и они переключились на электрокары. То есть, если в Румынии, Польше, Германии людей нужно убеждать, разъяснять, что не страшно, что можно ездить на электрокаре, тебя не ударит током, то в Украине люди сами пошли в этот сегмент. Сейчас люди их покупают для собственного потребления, как первый автомобиль в семье", - рассказывает министр.

При этом Омелян считает, что добыча янтаря и вырубка лесов гораздо вреднее, чем добыча лития.

"Добыча лития – вредное производство, но с современными технологиями абсолютно безопасное. Сравнивая с тем, что у нас 7% территории Украины – это свалка мусора, а здесь мы говорим о передовых технологиях.

Мы видим, что Европа переходит на электрокары. Это означает, что все автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут дешевыми, и их массово будут к нам скидывать. Мы снова будем полные дизеля и бензина. В Киеве нечем дышать и это уже факт по количеству автомобилей.

Что касается полноценного производства электромобилей, знаете, я очень люблю масштабные проекты, но технически и финансово мы к этому еще не готовы. Мы должны начать с запчастей. Это то, что делали все – словаки, турки, мы уже это делаем в ряде компаний в Западной Украине, сейчас они пошли в Винницу. Пока это примитивные вещи: электропроводка, части салона и все прочее. Не надо гнаться за тем, чтобы здесь кто-то сразу построил Гигафабрику, я бы хотел и готов это пропагандировать, но никто не строит. У нас были контакты с Tesla, но там очень простой язык: ребята, давайте закон, гарантии, а потом уже будут договоренности. Это правильно, это бизнес", - заявил министр.

Ранее журналист подсчитал, что ездить на электрокаре в Украине дороже, чем на обычном авто.

Напомним также, как в Одессе полицейские гонялись за пьяным судьей на электрокаре.