За несколько дней до Нового Года в винницких лесах из-за теплой зимней погоды расцвели подснежники.

Местные жители принялись массово срывать их и даже продавать, несмотря на то, что эти цветы занесены в Красную книгу, передает ТСН.

По словам предприимчивых винничан, зимние подснежники быстро раскупают. За букет из полутора десятков первоцветов продавцы просят 25-30 гривен.

Цветоводы рассказывают, что это уже вторая зима, когда перед Новым годом появляются подснежники.

"Раньше в зиму можно было только в сказке такое увидеть. Ну, а сейчас сами видите, – реально. Под Новый год – настоящие подснежники. Все очень удивляются. Это вторая зима, такая уже была, в это время тоже были подснежники на Новый год", – говорит продавец Игорь.

Также отмечается, что экологи начали рейдовые проверки, но браконьеров пока не обнаружили.

Как сообщалось, в декабре в Киеве неожиданно расцвел каштан.