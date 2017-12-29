Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) выставило на продажу корпус №4 завода "Арсенал" и 1,4 га земли по ул. Московская, 8 в Печерском районе Киева. Лоты появились в системе электронных торгов СЕТАМ, передает "Интерфакс-Украина".

"Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки", - говорит генеральный директор "СЕТАМа" Виктор Вишнев.

Торги состоятся 29 января 2018 года. Стартовая цена лота составит 561 млн грн, минимальный шаг аукциона - 0,5% начальной цены, гарантийный взнос - 56,1 млн грн.

По информации СЕТАМ, площадь здания составляет 37,9 тыс. кв. м.

Согласно данным Госреестра, собственником ГП "Завод "Арсенал" является ГКАУ. К настоящему времени основным видом деятельности предприятия является производство деревянной тары.

Уставный капитал ГП "Завод "Арсенал" составляет 137,7 млн грн.

Ранее СМИ писали, что в Украине украли $8 млн, выделенных канадцами на создание спутника "Лыбидь".

Также "Страна" писала, что в космическом агентстве проблемы с запуском украинского спутника связали с кризисом на "Южмаше". На заводе говорят - просто денег нет.