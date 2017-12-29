Министерство образования поручило ограничить доступ к доменным зонам ".ru" и ".ру" высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении. Об этом сообщает Украинская правда.

Это поручение создано в соответствии с Доктриной информационной безопасности, утвержденной Указом Президента №47 от 25.02.2017.

Согласно указу, ограничения доступа к доменным зонам ".ru" и ".ру" должны не допустить нанесения "ущерба интересам Украины в информационной безопасности".

Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

По данным издания, все министерства уже получили соответствующие поручения от Кабмина.

В частности, Минобразования обязали ограничить доступ к доменным зонам ".ru" и ".ру" и использование российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя госсекретаря КМУ Сергея Кушнира.

Ранее сообщалось, что Киев запретил Донецкому университету посещать сайты с доменом .ru.

Также отметим, что онлайн кинотеатр FS.to открылся на новом домене.