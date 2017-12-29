В ноябре средняя зарплата в Украине составила 7 479 грн. При этом среди всех регионов самые высокие заработки у жителей Киева — в среднем 11 643 грн.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Выше средней зарплаты зафиксированы в промышленности — 8169 грн; в торговле — 8082 грн; в транспортной сфере — 8023 грн; в авиации — 30 390 грн; в сфере ІТ — 13 044 грн; в сфере финансовой деятельности — 13 164 грн; в науке — 10 378 грн; в сфере обороны — 10 887 грн.

В образовании зафиксирована зарплата ниже среднего - 5859 грн, в медицине - 5101 грн.

В промышленности самые высокие зарплаты у работников добывающей отрасли, фармацевтов, металлургов.

Отметим, что официальная зарплата украинцев после заметного роста в начале года, с июня, когда она достигла 7 360 гривен, увеличилась лишь незначительно.

Таким образом пока официальная статистика не подтверждает прогнозы, что украинские работодатели будут резко поднимать зарплату своим сотрудникам из-за оттока кадров за границу после введения безвиза. По крайней мере, по "белым" зарплатам это, как видим, не очень заметно.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, как пересчитают ценники в украинских магазинах по новому курсу доллара.

Как сообщала "Страна", общий размер новогодних расходов украинцев в нынешнем году составит в среднем примерно 1659 гривен.