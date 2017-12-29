Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс с большой вероятностью в следующем, 2018, году активизирует диалог с Россией. Об этом передает DW.

"Я ожидаю, что будет больше встреч и больше использования прямых военных каналов коммуникации. Поэтому мы будем продвигаться вперед как в политическом диалоге, так и по военной линии коммуникации, и весь Альянс это поддерживает", - заявил Столтенберг.

В этом месяце государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что активизация диалога НАТО с Россией не может означать полной нормализации связей.

"Мы поддерживаем диалог, когда у него есть цель", - сказал Тиллерсон, однако добавил, что пока Россия не отреагирует на обеспокоенность Запада, о возвращении к регулярным плановым встречам речи не идет.

Ранее в НАТО заявили о возобновлении военного сотрудничества с Россией.

После этого НАТО засекло российские подлодки возле кабелей, которые обеспечивают интернетом США и Европу.