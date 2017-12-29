В Испании умерла единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко Мария дель Кармен.

Об этом сообщает газета Vanguardia.

Она скончалась в пятницу, 29 декабря, в своем доме в Мадриде. В этом году у нее был диагностирован рак. Ее состояние стремительно ухудшалось и она почти не выходила из дома.

Дочери Франко был 91 год. О смерти сообщил ее внук Луис Альфонсо де Бурбон.

Фото: lavanguardia.com

Напомним, что в США в возрасте 94 лет умерла актриса Роуз Мари, которая снялась во многих сериалах и трижды была номинирована на "Эмми".

Как сообщала "Страна", в Лондоне в госпитале Фарнборо на 76 году жизни умерла известная модель и любовница бывшего главы Минобороны Британии Джона Профьюмо Кристин Килер, которая была замешана в шпионском скандале эпохи холодной войны.