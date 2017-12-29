При прохождении медицинского осмотра у многих экс-заложников, которые проходят реабилитацию в военном госпитале, обнаружены признаки пыток. Об этом на своей странице в сети Facebook написала уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

По ее словам, на сегодняшний день 24 экс-заложника - военнослужащие проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, 41 освобожденный (среди них гражданские и военные) находятся в больнице ГУД. "У многих есть застарелые травмы головы, выбитые зубы, свидетельствует о пытках (многих сильно били в первые самые трудные дни). Всем будет оказана медицинская помощь, стоматологические услуги", - проинформировала Геращенко.

Она добавила, что сейчас Министерство социальной политики прорабатывает все технические детали и в ближайшее время освобожденные получат одноразовую денежную помощь.

"Команда психологов Вадима Свириденко также уже активно работает с освобожденными и их семьями. Ключевое - не забывайте в эти дни о семьях тех, кто еще остался. Они сейчас требуют особой психологической поддержки и внимания. Между тем мы работаем, чтобы как можно быстрее реализовать второй этап освобождения", - резюмировала Геращенко.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Как сообщалось, после успешного обмена пленными президент Порошенко призвал немедленно возобновить переговоры по обмену пленными.

В Кремле поддержали дальнейший обмен пленными "всех на всех".