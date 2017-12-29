Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что Россия в этом году так много работала над вмешательством во внутренние дела других стран, что не оставалось времени на другие дела.

Его слова приводят РИА Новости.

"Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили. Швеция, Дания, Черногория, Македония, Австрия… Пришлось трудиться. Из-за этого у нас не доходили руки до других вещей, которые не менее важны. Например, как культурные связи с Японией развивать… Пока императора японского снять не получается. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил. Но надеемся!" - ответил Лавров на высказывания о вмешательстве России в дела других стран.

Самое серьезное обвинение касается вмешательства в выборы США.

Напомним, что Трамп заявил, что надеется на справедливое расследование дела о вмешательстве России в предвыборную кампанию.

Ранее в Кремле заявили, что предлагали США взаимно отказаться от вмешательства в дела друг друга.