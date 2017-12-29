Директор Николаевского международного аэропорта Михаил Галайко вчера был задержан за попытку дать взятку губернатору Алексею Савченко.

Об этом сообщают Новости-N.

Об этом стало известно 29 декабря, в ходе совместного брифинга председателя ОГА Алексея Савченко и главного прокурора Николаевской области Тараса Дунаса.

По их информации, Галайко пришел к губернатору с пакетом, в котором было 700 тысяч гривен. Всего он предлагал Савченко 2,5 миллиона за продление с ним трудового договора, который закончился 23 декабря.

Директор аэропорта задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, что в Одессе сотрудники СБУ вымогали деньги у священника в обмен на компромат.

Как сообщала "Страна", под Киевом чиновница поселкового совета получила взятку автомобилем.