В реке Прикарпатья нашли тело женщины, которая ушла из дома после ссоры с мужем
На Прикарпатье вчера, 28 декабря, нашли тело женщины, которая 25 декабря после ссоры с мужем ушла из дома и не вернулась.
Об этом сообщает местное издание "КУРС".
Тело 31-летней Марии Глушманюк из села Ворохта нашли в реке. Предварительная причина смерти - утопление.
У нее остались двое детей.
Камеры одного из магазинов зафиксировали, как после ухода из дома она покупала алкоголь. Ранее полиция объявила розыск, просили помощи и родные.
Ранее под Кропивницким нашли тело пропавшей 12-летней школьницы.
А под Черкассами пропал студент ветеринарного колледжа. В день студента они праздновали в клубе. Позже он из него вышел и как будто растворился.
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