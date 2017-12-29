На Прикарпатье вчера, 28 декабря, нашли тело женщины, которая 25 декабря после ссоры с мужем ушла из дома и не вернулась.

Об этом сообщает местное издание "КУРС".

Тело 31-летней Марии Глушманюк из села Ворохта нашли в реке. Предварительная причина смерти - утопление.

У нее остались двое детей.

Камеры одного из магазинов зафиксировали, как после ухода из дома она покупала алкоголь. Ранее полиция объявила розыск, просили помощи и родные.

Ранее под Кропивницким нашли тело пропавшей 12-летней школьницы.

А под Черкассами пропал студент ветеринарного колледжа. В день студента они праздновали в клубе. Позже он из него вышел и как будто растворился.