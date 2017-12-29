Межведомственная комиссия по международной торговле ввела пошлину в размере 15,21% для российской катанки и арматуры.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Решение комиссии вступает в силу через 60 дней после опубликования сообщения (ориентировочно с 28 февраля). Отмечается, что комиссия выявила наличие в ходе расследования демпингового импорта в Украину арматуры и катанки из России, что повлекло существенный ущерб для национального производителя", - говорится в сообщении.

Пошлины применяются в отношении арматурного проката диаметром 6-40 мм и катанки диаметром 5,5-14 мм на срок 5 лет.

В мае этого года Украина ввела пятилетние пошлины на российский шоколад и продукты, содержащих какао, а также на ряд азотных удобрений.

Напомним, 18 декабря Кабмин не продлил ввозные пошлины на товары из России.

Отметим, что США приостанавливают беспошлинную торговлю с Украиной из-за пиратства.