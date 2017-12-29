Генпрокуратура в 2017 году передала в суды 27 законченных уголовных производств по событиям на Евромайдане в 2013-2014 годах.

Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает "Интерфакс-Украина".

"Наш департамент передал в суды производства по 21 человеку. Другие органы передали по семи. То есть в 2017 году в суд поступило 27 завершенных дел. В этом же году сообщено о подозрении еще 33 лицам: это 18 работников органов внутренних дел, три прокурора, 11 титушек, один работник суда", - рассказал Горбатюк.

За преступления времен Майдана сообщено о подозрении 26 следователям, 16 прокурорам и 16 судьям. Но ни одного обвинительного приговора нет.

В розыске находится 91 человек.

Напомним, что буквально недавно суд отпустил двух титушек, обвиняемых в покушении на убийство участников Евромайдана.

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