Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик просит Окружной административный суд Киева отменить решение Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о результатах проверки его электронной декларации за 2016 год.

Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

Также он просит суд признать противоправным и отменить решение НАПК о направлении обоснованного вывода о коррупционном правонарушении в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Помимо этого, министр подал заявление об обеспечении иска, в котором просил суд приостановить действие этих решений и запретить детективам НАБУ совершать какие-либо действия до завершения рассмотрения иска.

Суд отказал Насалику в обеспечении иска.

Подготовительное заседание назначено на январь 2018 года.

Напомним, министр Насалик не указал в Е-декларации покупку офиса, 500 тысяч гривен от банка и лодку-подарок.

Суд арестовал автомобиль и земельные участки министра энергетики Насалика.