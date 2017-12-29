В Киеве побит очередной температурный рекорд. 29 декабря специалисты зафиксировали самую теплую ночь с 1881 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Столбик термометра сегодня ночью не опустился ниже 4,8°С, что на 2,0°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного в 1974 году.

В обсерватории отметили, что, несмотря на высокий температурный фон пятницы, существует большая вероятность установления еще одного температурного рекорда для 29 декабря.

Это уже третий температурный рекорд декабря в столице.

Напомним, что ранее декабрь в Киеве побил температурный рекорд 136-летней давности.

На Новый год народные синоптики обещают температуру до +12.