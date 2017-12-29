На стене киевского кафе, собственником которого оказался украинский шоумен Андрей Джеджула, окончательно закрасили изображение наркобарона Пабло Эскобара, которое вызвало много споров.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Теперь у входа в кафе практически невозможно узнать лицо Эскобара. Он стал похож на колумбийского фермера, о котором ранее рассказывал Джеджула, оправдывая неудачный креатив.

Изначально на мурале было закрашено только название кафе, но позже собственники исправили весь рисунок.

Фото: ukranews.com

Напомним, что в результате волны возмущения в социальных сетях, работники мэрии съездили в Pablo EspressoBar и зафиксировали нарушение.

Как сообщала "Страна", в ноябре киевская кофейня частично закрасила скандальное граффити с наркобароном Эскобаром. При этом портрет оставался на месте.