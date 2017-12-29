Скандальный портрет Эскобара на киевском кафе превратили в колумбийского фермера
На стене киевского кафе, собственником которого оказался украинский шоумен Андрей Джеджула, окончательно закрасили изображение наркобарона Пабло Эскобара, которое вызвало много споров.
Об этом сообщают "Украинские новости".
Теперь у входа в кафе практически невозможно узнать лицо Эскобара. Он стал похож на колумбийского фермера, о котором ранее рассказывал Джеджула, оправдывая неудачный креатив.
Изначально на мурале было закрашено только название кафе, но позже собственники исправили весь рисунок.
Фото: ukranews.com
Напомним, что в результате волны возмущения в социальных сетях, работники мэрии съездили в Pablo EspressoBar и зафиксировали нарушение.
Как сообщала "Страна", в ноябре киевская кофейня частично закрасила скандальное граффити с наркобароном Эскобаром. При этом портрет оставался на месте.