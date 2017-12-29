Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном. Вероятной темой их переговоров стало взаимное возобновление выдачи иммиграционных виз, что и произошло 28 декабря.

Об этом в четверг сообщил источник в МИД Турции, передает ТАСС.

"Наш министр (Мевлют Чавушоглу - Прим.Ред.) провел телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном", - сказал источник, не уточнив подробности переговоров.

По данным газеты Sabah, стороны, скорее всего, обсудили снятие ограничений на выдачу неиммиграционных виз в своих странах. В четверг Анкара и Вашингтон возобновили в полном объеме оказание визовых услуг.

Между тем пресс-служба Госдепартамента заявила, что турецкая сторона пообещала информировать "заблаговременно, если правительство Турции намерено в будущем подвергать задержанию или аресту" кого-либо из нанятых на месте сотрудников американских дипмиссий.

Однако посольство Турции в Вашингтоне заявило со своей стороны, что Анкара "не предоставляла США каких-либо гарантий", касающихся тех сотрудников американских дипломатических миссий, в отношении которых ведется расследование.

Дипломатический скандал между США и Турцией начался в октябре после ареста в Турции представителя американского консульства - по подозрению в связях с оппозиционным проповедником Фетуллахом Гюленом, проживающим в США. В ответ посольство США в Анкаре, а вслед за ним и посольство Турции в Вашингтоне прекратили неиммиграционное визовое обслуживание.

Как сообщала "Страна", после решение властей США о признании спорного Иерусалима - столицей Израиля, президент Турции Реджеп Эрдоган призвал весь мир признать Иерусалим столицей Палестины.

Напомним, что по данным пограничников, только 4% украинцев, выехавших в ЕС, воспользовались безвизовым режимом.