В четверг, 28 декабря в прифронтовых населенных пунктах Майское и Гладосово полностью восстановлена подача электроэнергии.

Об этом в четверг сообщает пресс-центр штаба АТО.

Работники "ДТЭК Донецкоблэнерго" и ГСЧС Украины "окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Майское и Гладосово к электроснабжению".

"Украина полностью восстановили электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Майском и Гладосово", - говорится в сообщении.

"Во время проведения ремонтно-восстановительных работ, присутствовали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении штаба.

Фото: facebook.com/ato.news

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ обеспокоены, что ВСУ и сепаратисты сближают позиции. На линии разграничения в зоне АТО осложнена ситуация в районе Травневого и Гладосово, где появились новые траншеи, бронетранспортеры и укрепления недалеко от населенных пунктов.

Напомним, что снежные бураны оставили без света 147 населенных пунктов в Украине.