Двое румынских хакеров пошли под суд в США
В США осудили двух граждан Румынии, которых ранее обвинили в кибератаках. Об этом передает Reuters со ссылкой на заявление Минюста США.
По информации представителей Минюста США, хакеры совершили атаку на камеры одного из полицейских управлений.
Отмечается, что атака была совершена в январе 2017 года, за несколько дней до инаугурации президента США Дональда Трампа.
Как сообщала "Страна", румынский хакер Guccifer обвинил в кибератаках на президентских выборах в США Госдеп и ЦРУ.
"Я думаю, Guccifer 2.0 - дело рук самих американцев. Guccifer 2.0 - это дело рук людей из Госдепартамента, кибернетического командования АНБ и проекта Vault 7 ЦРУ", - сказал Лазар.
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