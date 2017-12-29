В США осудили двух граждан Румынии, которых ранее обвинили в кибератаках. Об этом передает Reuters со ссылкой на заявление Минюста США.

По информации представителей Минюста США, хакеры совершили атаку на камеры одного из полицейских управлений.

Отмечается, что атака была совершена в январе 2017 года, за несколько дней до инаугурации президента США Дональда Трампа.

Как сообщала "Страна", румынский хакер Guccifer обвинил в кибератаках на президентских выборах в США Госдеп и ЦРУ.

"Я думаю, Guccifer 2.0 - дело рук самих американцев. Guccifer 2.0 - это дело рук людей из Госдепартамента, кибернетического командования АНБ и проекта Vault 7 ЦРУ", - сказал Лазар.

Ранее США официально обвинили КНДР в атаке вируса WannaCry.