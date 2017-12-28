Главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов рассказал о курьезном инциденте, который случился в прямом эфире с одним из советников министра по скайпу из гостиничного номера, где в кадре появился голый мужчина.

При этом журналист не указал, с кем именно это произошло и на каком из телеканалов, но, по его словам, прямой эфир проходил 27 декабря.

"Вчера приехал на прямой эфир на один телеканал, а передо мной прямое включение одного мужчины, советника министра из его гостиничного номера, в котором он живет. Советник включил скайп, держит перед собой телефон и рассказывает о реформах. И тут за его спиной открывается дверь, и из какого-то помещения в номере выходит голый мужик, приводит себя в порядок и топает себе по номеру дальше, так и не заметив, что он попал в прямой эфир. Не увидел конфуза и сам бравый реформатор. Телеведущая, во время включения которой произошло сие действо, хладнокровно говорит после эфира: "Ну дети и собачки у нас во время прямых включений из дома часто бывают, я уже привыкла, но ведь этот голый был у нас в эфире целых десять секунд, да как так можно, до чего уже дошло?", - написал журналист.

Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Ранее "Страна" рассказывала, как во время прямого эфира на ВВС в комнату профессора политологии ворвались дети.

Видео с детьми, которые сорвали прямой эфир на ВВС, стало очень популярным в интернете.