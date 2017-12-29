Торговый представитель Украины Наталия Микольская заявила, что на рынке России есть товары, которые нужны в Украине, а на рынке Украины - товары, пользующиеся спросом в России.

Ее цитирует "Европейская правда".

Торговый представитель напомнила, что товарооборот России и Украины растет. По ее мнению, это показывает искусственность ограничений.

"Это можно объяснить следующим образом: страны-соседи, как правило, являются крупнейшими торговыми партнерами. И увеличение нашего товарооборота с Россией говорит о двух вещах. О том, что как на рынке России есть товары, которые нужны в Украине, так и на рынке Украины есть товары, которые нужны в России. И бизнес всегда будет покупать то, что ему выгоднее в данный момент, и то, что он может купить по низкой цене с лучшими условиями поставки этого товара", - заявила Микольская.

"Страна" разбиралась, почему экспорт из Украины в Россию растет рекордными темпами.

Как сообщала "Страна", Украина существенно нарастила товарооборот с Россией в 2017 году. За январь-октябрь 2017 года Украина увеличила экспорт товаров в Россию на 20,9%.