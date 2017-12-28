Гражданин Эстонии Владимир Поляков, которого вчера готовили на обмен, но в последний момент вычеркнули из списка, летит домой в Таллин. Об этом сообщила адвокат Татьяна Монтян на своей странице Facebook.

"В Риге будет пересадка на Таллинн, и примерно в полночь он должен уже быть дома. После удержания его с 18 по 27 декабря в фильтрационном лагере, исключении из списков на обмен пленными и полной неопределенности сегодняшнего дня - СБУшники привезли его мне под дом и оставили на улице. Какая-то фантасмагорическая ситуация относительно человека, которого осудили за тероризим, да?", - написала Монтян.

Она также отмечает, что "эстонской консул позвонила ему сегодня первый и единственный раз с момента экстрадиции его в Украину по требованию ГПУ и предложила... передать деньги от его родных, чтобы он мог улететь домой".

"Над таким шикарным предложением он, конечно, посмеялся, а билет ему купила я. Надеюсь, у него не будет проблем с местной эстонской гебней, его мама наконец увидит его и убедится, что с ним все хорошо, он поел и в шапке", - сообщает Татьяна Монтян.

Фото: facebook.com

До этого Монтян сообщала, что ее клиента, гражданина Эстонии Владимира Полякова Эстония выдала Украине "за участие в террористической организации ЛНР".

Ранее "Страна" сообщала, что адвокат назвал фамилии людей, которых Киев не допустил к обмену в последний момент.

Также Порошенко призвал немедленно возобновить переговоры по обмену пленными.