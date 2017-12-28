В Египте на Синайском полуострове произошел теракт. В транспортном средстве военных взорвалась бомба. В результате ЧП погиб один офицер египетской армии и пять солдат.

Об этом передает Reuters со ссылкой на заявление армии Египта.

Боевики заложили бомбу в транспортное средство военных, однако подробности не сообщаются.

Также сообщается о рейде военных, в результате которого трое боевиков были ликвидированы.

Как сообщала "Страна", число погибших при атаке мечети на севере Египта достигло 310 человек. На севере Синая во время полуденной молитвы был совершен теракт в мечети Эр-Рауда в населенном пункте Бир-эль-Абд в 30 км от приграничного с сектором Газа городом Эль-Ариш.

Напомним, что украинцам не советуют ездить в Египет из-за активизации ИГИЛ.