Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение изменения меры пресечения одному из фигурантов дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Павлу Бялаю.

Об этом пишет издание "Гордон".

Подозреваемого не доставили из следственного изолятора, так как в суд не пришли материалы ходатайства защиты о смене меры пресечения.

Бялая следствие считает одним из соучастников преступления и непосредственным подчиненным организатора титушек на Евромайдане Юрия Крысина.

Адвокат Бялая Елена Шаповал заявила, что Печерский суд не направил в Апелляционный суд материалы дела, в том числе ходатайство об изменении меры пресечения ее подзащитного с содержания под стражей на домашний арест.

"Заседание было отложено в связи с тем, что из Печерского районного суда не были доставлены материалы ходатайства, на основе которых моему подзащитному продлили срок пребывания под стражей. Почему не доставили моего подзащитного? Я не могу это прокомментировать, поскольку и я, и мой подзащитный обращались и к следователю, и в Апелляционный суд, чтобы была обеспечена явка на сегодняшнее судебное заседание", – сказала Шаповал.

Адвокат опровергла версию, что защита обвиняемого пытается затянуть судебный процесс по делу об убийстве Веремия.

"Затягиваем? Вы очень сильно ошибаетесь, потому что на все заседания Апелляционного суда я прихожу. В материалах дела есть заявление моего подзащитного, что он хочет принимать участие в Апелляционном суде. Я опровергаю доводы, будто бы я затягиваю процесс. Я заинтересована в том, чтобы Апелляционный суд быстрее принял решение", – подчеркнула адвокат Шаповал.

Версию о затягивании процесса опроверг и прокурор отдела процессуального руководства департамента спецрасследований Генпрокуратуры Владимир Приходько, представляющий в суде сторону обвинения.

"Мы предприняли все меры, чтобы обвиняемого доставили в суд, написали соответствующий запрос в изолятор временного содержания и конвойную службу. Я лично с утра готовился к заседанию. Но нашему следователю позвонила адвокат обвиняемого и сообщила, что материалы не пришли, суда не будет. Я не привык верить на слово адвокату, обратился в канцелярию Печерского суда, чтобы узнать, правда или нет. Они подтвердили, что материалы не пришли. После мы узнали, что изолятор и конвойная служба об этом уже знали и по собственной инициативе не доставили обвиняемого в суд", – объяснил прокурор Приходько.

По словам прокурора, главной причиной недоставки в суд подозреваемого стали изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК).

"Согласно последним изменениям в УПК, теперь суды должны рассматривать все ходатайства как фиксацию. То есть теперь каждую бумажку, которую мы направляем, они должны фиксировать под запись, проводить заседание. Это время. Следователи в 4.00–4.30 занимают очередь в суде, чтобы внести материалы. Это колоссальная нагрузка и на следователей, и на суд. Люди буквально живут на работе. Суды просто физически не успевают все материалы сформировать и направить в апелляцию", – отметил прокурор Приходько.

Следующее заседание Апелляционного суда по делу Бялая состоится 3 января 2018 года в 13.00.

Ранее "Страна" сообщала, что "имеет двух детей и характеристику с места работы". Судья, давший условный срок убийце журналиста Крысину, объяснил свое решение.

Также генпрокуратура внесла апелляцию против мягкого приговора "титушке" Крысину.