В Ростове-на-Дону таксистка Оксана Милованова вернула семейной паре забытые ими в такси 4 миллиона рублей. Для этого женщине пришлось догонять автобус, передает "Российская газета".

"На улице Береговой в машину села семейная пара, которую надо было доставить на главный автовокзал. На улице уже стемнело, начались вечерние пробки, и пришлось "дворами" добираться до пункта назначения. Пассажиры быстро расплатились и побежали на вокзал, а я поехала мыть машину", - сообщила она.

Решив помыть салон автомобиля, таксистка обнаружила забытые деньги в пакете, первоначально подумав, что в нем находится оставленный пассажирами мусор. Поняв, что на самом деле в пакете лежат миллионы, женщина сообщила о произошедшем диспетчерской службе таксопарка.

По данным журналистов, женщина догнала автобус, в котором уехали не подозревавшие о пропаже пассажиры, и передала им все 4 миллиона, за что услышала от шокированной семейной пары лишь робкое "спасибо". Тем не менее, вскоре они сообщили о благородном поступке водителя руководству таксопарка.

За порядочный поступок ростовский таксопарк решил поддержать свою сотрудницу. Женщине выписали крупную премию.

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Напомним, что в Киеве двое похитили и порезали иностранца, вымогая у него деньги.