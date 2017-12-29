В Госпотребслужбе рассказали, что опаснее всего покупать в продуктовых сетях столицы
Среди отобранных Госпродпотребслужбой Киева продовольственных товаров наибольшее несоответствие нормам качества имеют салаты - 56% от общего числа проб.
Об этом свидетельствуют результаты мониторинга санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности пищевых продуктов, пишет сайт ведомства.
Исследования проб были проведены в лучших аккредитованных лабораториях столицы.
Всего изъяли 2627 образцов продукции, из которых 15% – непродовольственные товары и 85% – продовольственные.
Среди продовольственных товаров наибольшее несоответствие имеют: 56% салаты; 18,6% мясо птицы; 14,1% колбасы.
"В Украине действует новая программа мониторинга в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности пищевых продуктов, на которую в бюджете на текущий и следующий год выделено – 124 млн грн. Такой мониторинг проводится в каждой области Украины", – рассказал председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.
В течение 2017 года служба не допустила к продаже около 425 тонн недоброкачественных пищевых продуктов, более 245 единиц непродовольственных товаров, наложено 229 штрафных санкций на сумму 1183503 гривен и было направлено в суд 34 административные иски.
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