Японская телекоммуникационная корпорация SoftBank Group выкупит около 20% американской компании Uber у группы инвесторов и сотрудников этого сервиса онлайн-такси.

Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

По данным журналистов, представители SoftBank Group победили в тендере на право купить ценные бумаги Uber, которые принадлежат группе инвесторов и сотрудников американской компании.

Срок действия их предложения истекает в четверг в 22:00 по Киеву. Японский конгломерат настроен в конечном счете снизить количество покупаемых акций с 20% до 15% - так, чтобы оставшиеся пять процентов могли приобрести другие инвесторы, участвовавшие в тендере.

Согласно публикации, текущая капитализация Uber оценена в $48 млрд по сравнению с недавними рыночными выкладками (около $70 млрд). "SoftBank Group купит долю американской компании со скидкой почти 30%", - пояснили в The Wall Street Journal.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта американская международная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.

Основанная в 1981 году компания SoftBank является одним из крупнейших сотовых операторов Японии. Она также работает в сфере маркетинга и финансов. Ее гендиректор Масаёси Сон с состоянием в размере $21,2 млрд долларов находится на 34-й позиции в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. В рейтинге японских миллиардеров он занимает первое место.

В декабре 2016 года Дональд Трамп перед инаугурацией, проводивший переговоры с Масаёси Соном в Нью-Йорке, заявил, что SoftBank намерен инвестировать в американскую экономику $50 млрд.

Как сообщала "Страна", в Киеве такси Uber влетело в грузовик на аварийке. Водитель и пассажир в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно о том, что в Киеве такси Uber угодило в аварию из-за ошибки навигатора.