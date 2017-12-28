Госдеп США призывает провести обмен пленными на Донбассе по формуле "все на всех".

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Этот обмен является шагом к имплементации Минских соглашений. Мы вновь призываем все стороны полностью выполнить взятые ими на себя обязательства по Минским соглашениям, включая реальный обмен задержанными по формуле "всех на всех"; полным прекращением огня; отводом тяжелых вооружений; обеспечением доступа специальной наблюдательной миссии ОБСЕ; гуманитарным доступом в зону конфликта", - говорится в заявлении.

До этого в посольстве заявили, что США ожидают освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в "ЛДНР" остаются заложниками еще 103 человека

Ранее "Страна" сообщала, что Грицак надеется, что освобожденные пленные расскажут о пропавших без вести в зоне АТО.

Также как в "ЛДНР" встретили своих пленных после обмена.



