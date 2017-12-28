В 2017 году в Украине было зафиксировано 1286 фактов террористической деятельности. Больше всего их произошло в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщили представители СБУ в ответ на запрос УНН.

"В 2017 году было зафиксировано 1286 фактов террористической деятельности. Наибольшее их количество зафиксировано в Донецкой и Луганской областях и связано с проведением антитеррористической операции", - говорится в опубликованном сообщении.

Сотрудники СБУ предупредили 17 терактов. При этом было задержано 25 человек.

В СБУ также отметили, что в Киеве, Донецкой, Луганской, Волынской, Ровенской и Львовской областях было совершено 10 резонансных террористических актов.

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