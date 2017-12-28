Оппозиционер Алексей Навальный обжаловал в Верховном суде РФ решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России об отказе его регистрации в качестве кандидата в президенты.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

По его словам, административный иск о защите избирательных прав и признании незаконным постановления ЦИК подали сегодня. Рассмотрение назначено на 10:00 (по Киеву) 30 декабря.

Ранее в ЦИК РФ уже предупреждали, что Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за непогашенной судимости.

Навальный анонсировал "забастовку избирателей" против проведения президентских выборов в марте 2018 года после того, как российский Центризбирком отказался регистрировать его как кандидата.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Процедуру выдвижения уже прошла Ксения Собчак – она пойдет на выборы от партии "Гражданская инициатива". После того, как Навальному отказали в регистрации кандидатуры, Собчак предложила ему стать своим доверенным лицом на выборах.

Как сообщала "Страна", на выборы президента России не пригласят украинских наблюдателей. Гражданам РФ, которые будут находится в Украине во время выборов, она посоветовала голосовать в приграничных городах.