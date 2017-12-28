С нового года в системе МВД будет создана новая государственная вертолетная служба спасения.

Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"Передо мной как министром в 2018 году стоит ряд конкретных задач: от изменений в уголовной полиции и полной, 100-процентной реализации доктрины сервисных центров вместо МРЭО - до создания новой государственной системы вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации", - заявил Аваков.

В МВД напомнили, что недавно подразделения ГСЧС получили транспортные средства, которые предназначены для групп по гуманитарному разминированию и будут использоваться для транспортировки пиротехников до мест и районов обнаружения мин, неразорванных снарядов. Георадары-детекторы предназначены для проведения поиска взрывоопасных предметов с минимальным содержанием металла.

Ранее "Страна" сообщала, что на "вертолеты Ляшко" потратят 400 миллионов бюджетных гривен.

Также в украинской полиции собираются использовать вертолеты и быстрые лодки.