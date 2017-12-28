Акционеры Марфин Банка переименовали учреждение в МТБ Банк.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-служба банка.

В ноябре банк объяснял необходимость переименования условиями договора о купле-продаже финансового учреждения, заключенного между новыми собственниками и правительством Республики Кипр.

14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банк, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра финансов. Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

Згуров занимает должность советника исполнительного директора по экономическим вопросам ПАО "Одессагаз".

Акционеры также рассмотрели вопрос о присоединении к финучреждения акционерного общества, но не приняли такое решение.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине самоликвидировались еще два банка.

Еще напомним, что с начала года банки перестанут ежедневно информировать НБУ о валютных операциях клиентов.